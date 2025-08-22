Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Đoàn Đức Thắng - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội - cho biết, từ 10h ngày 21/8, Công an Hà Nội đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt, tuyến bảo vệ; cùng 5.000 lực lượng cơ sở triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc.

Đại tá Đoàn Đức Thắng - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội - trình bày báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT buổi tổng hợp luyện diễu binh ngày 21/8. Ảnh: Tuấn Nam

Lực lượng công an đã tổ chức dẫn đoàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối quá trình di chuyển của các khối diễu binh, diễu hành từ nơi tập luyện đến quảng trường Ba Đình và ngược lại, đúng kịch bản, đúng lộ trình.

Các tổ công tác tại các chốt, tuyến đường đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định, giữ gìn trật tự. Đến 23h30 cùng ngày, giao thông toàn thành phố cơ bản trở lại ổn định, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tại phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP - các đơn vị đã thẳng thắn nêu rõ khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, từ việc điều hành lực lượng, phương tiện, phân luồng giao thông đến công tác hiệp đồng phối hợp.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Nam

Các ý kiến đều được Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận và chỉ đạo khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả cho các đợt hợp luyện và tổng duyệt tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP - nhấn mạnh yêu cầu quán triệt nghiêm túc phương án “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, không để bị động, lúng túng trong mọi tình huống; bảo đảm công tác hậu cần, thông tin liên lạc nhanh chóng, chính xác; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phối hợp cùng lực lượng công an.

Đại diện Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Huy Sổ - Cục Quân huấn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội, nhất là trong công tác hiệp đồng kế hoạch, duy trì nghiêm việc phân luồng giao thông, xử lý ngay những vướng mắc phát sinh, bảo đảm mọi buổi tổng duyệt diễn ra an toàn, hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tuấn Nam

“Tham gia bảo vệ sự kiện A80 không chỉ là trách nhiệm, mà còn là vinh dự của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô. Toàn lực lượng phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, kỷ luật, kỷ cương; tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Các chỉ huy phải nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời quan tâm chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.