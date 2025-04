Ngày 20/4, Công an TP Hà Nội cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra vào tối 19/4 tại khu vực thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì (thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì).

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 21h tối hôm qua, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực thôn Lặt. Sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Minh Quang, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP điều động 3 xe chỉ huy, 6 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Khu vực rừng xảy ra vụ cháy. Ảnh: CAHN

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Vì, Công an xã Minh Quang, dân quân tự vệ và người dân địa phương để triển khai dập lửa.

"Vụ cháy xảy ra trong điều kiện thời tiết hanh khô, gió lớn, địa hình đồi núi hiểm trở khiến xe chuyên dụng không thể tiếp cận gần khu vực cháy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp dụng phương châm 4 tại chỗ, sử dụng các phương tiện thủ công như máy thổi gió, dao phát, bàn dập lửa… để khoanh vùng và ngăn chặn đám cháy lan rộng", Công an Hà Nội thông tin.

Sau hơn 1h triển khai các biện pháp dập lửa, đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn không cho lửa lan sang các khu vực rừng lân cận.

Lực lượng PCCC khẩn trương dập lửa. Ảnh: CAHN

Sau đó, lực lượng công an tiếp tục túc trực và theo dõi hiện trường suốt đêm để phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực rừng phòng hộ và rừng tái sinh.

Ông Đỗ Hữu Thế – Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì – cho biết: Khu vực xảy ra cháy nằm tại khoảnh 1 và 2, tiểu khu 7, thuộc phân khu phòng hộ sinh thái, ở độ cao khoảng 200m, thuộc địa giới hành chính xã Minh Quang.

Loại rừng bị cháy là rừng đặc dụng, gồm rừng trồng, cây tái sinh, cây gỗ nhỏ, dây leo và bụi rậm, trong đó có các loài như sa mộc và re gừng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành đo đạc, xác định diện tích rừng bị thiệt hại cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ cháy.