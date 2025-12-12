Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04) Bộ Công an phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma tuý xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu và điều hành từ nước ngoài. Đây là đường dây được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn, phương thức hoạt động tinh vi, liên kết chặt chẽ nhiều mắt xích trong và ngoài nước.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C04 xác lập Chuyên án 1025C, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ, Công an TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Chi cục Hải quan khu vực 2 và lực lượng chức năng nước bạn triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, quy mô lớn khoảng 1.500 tỷ đồng. Ảnh: C04

Sau hơn một tháng bám địa bàn, lực lượng trinh sát đã dựng được sơ đồ tổ chức, vai trò từng mắt xích. Các ông trùm – là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm – chỉ đạo đường dây qua mạng xã hội, điều hành việc vận chuyển ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam theo quy trình nhiều tầng, nhiều lớp. Ma tuý được đưa về các kho bí mật, nguỵ trang vận chuyển bằng ô tô đến sát biên giới rồi đưa vào nội địa qua đường tiểu ngạch. Khi vào TPHCM, chúng thuê hai kho hàng để cất giấu, chia nhỏ và phân phối.

Đột kích hai kho lớn, thu giữ hơn 130kg ma tuý

Sáng 10/12, Ban chuyên án xác định thời cơ phá án. Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (phường Đông Hòa, TPHCM), lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 93kg ma tuý tổng hợp và 10 bánh heroin.

Mũi tấn công thứ hai tại kho hàng trên đường Phạm Thị Giây (xã Đông Thạnh, TPHCM), công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 43kg ma tuý tổng hợp và 300 gói ma tuý dạng nước vui – loại ma tuý mới đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Các đối tượng trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: C04

Ngay sau đó, 4 tổ công tác ở nước ngoài và 20 tổ tại Việt Nam với gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai các mũi tấn công tiếp theo.

Tại nước ngoài, chuyên án bắt 8 đối tượng (2 người nước ngoài), thu giữ 38kg ma tuý, nhiều máy móc sản xuất ma tuý đá và ma tuý nước vui.

Trong nước, chuyên án bắt 8 đối tượng tại TPHCM, thu 250 viên và 50g ma tuý tổng hợp; bắt 3 đối tượng tại Đồng Nai, thu 10g ma tuý tổng hợp, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô.

Tại Vĩnh Long có 2 đối tượng bị bắt giữ, thu 200g ma tuý. Tây Ninh có bắt 1 đối tượng.

Tang vật trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia cực lớn vừa bị C04 triệt phá. Ảnh: C04

Tổng cộng, chuyên án đã bắt 37 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch nước ngoài; thu giữ 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma tuý dạng nước vui, nhiều dung dịch, máy móc điều chế ma tuý, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Điều tra bước đầu cho thấy, chỉ trong ít tháng (7–10/2025), đường dây đã thực hiện giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng – thể hiện quy mô hoạt động đặc biệt lớn.

Ghi nhận thành tích xuất sắc, ngày 11/12 Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã gửi thư khen. Bộ Công an, UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan – Bộ Tài chính cũng quyết định thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án.

Ban Chuyên án 1025C đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây ma túy khủng nói trên