Ngày 10/12, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, mẫu lọ nước 10ml thu giữ trong vụ án được Trung tâm Giám định ma túy (Viện Khoa học hình sự) xác định là fentanyl – loại ma túy cực độc.

Lọ nước bị lực lượng chức năng thu giữ là ma túy cực độc - fentanyl. Ảnh: C04

Trước đó, đêm 23, rạng sáng 24/11, C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy lớn tại căn nhà trên đường Bạch Đằng (phường Hồng Hà, Hà Nội).

Thời điểm này, các đối tượng đã cố thủ, dùng súng bắn trả lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, kéo dài thời gian để tiêu hủy tang vật. Các tổ công tác nhanh chóng phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, sau đó khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Trong lúc bị vây bắt, có 2 đối tượng đã trèo lên mái các nhà lân cận hòng tẩu thoát nhưng đã bị tổ công tác phát hiện vị trí qua flycam và tóm gọn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy "nước vui", bình khí bóng cười và nhiều loại ma túy khác nhau (trong đó có 6 lọ nước nghi ma túy cực độc). Khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan công an tiếp tục thu giữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại Hà Nội) khai nhận, để tạo độ “phê” khi sử dụng ma túy, Tuấn mua 10 lọ fentanyl với giá hơn 7 triệu đồng. Vào thời điểm cơ quan công an đột kích, Tuấn đã sử dụng 4 lọ, còn 6 lọ fentanyl.

C04 đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Cảnh báo về loại ma túy cực độc - fentanyl

Đại diện C04 cho biết, thị trường ma túy hiện nay ngày càng phức tạp. Ngoài sản xuất ma túy tổng hợp dạng đá, ketamin, các đối tượng còn sản xuất các loại ma túy tổng hợp dạng fentanyl.

Về mặt y tế, fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau Opioid (nhóm các chất tự nhiên và tổng hợp có nguồn gốc từ thuốc phiện). Đây là chất giảm đau rất mạnh (gấp 100 lần morphine, 50 lần heroin) được sử dụng có kiểm soát (kê theo đơn) trong điều trị bệnh ở nhiều nước bằng cách tiêm, bơm vào đường truyền dịch, xịt vào mũi, đặt vào miệng hoặc dán miếng dán lên da.

Tuy nhiên, fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và sử dụng như một loại ma túy, thường trộn lẫn với heroin, cocain hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ phê.

Fentanyl và các chất dẫn xuất của nó có độc tính rất mạnh nên hậu quả dẫn đến tử vong cho người sử dụng bất hợp pháp cao hơn nhiều so với heroin. Do đó, fentanyl và một số dẫn xuất của nó đã được đưa vào bảng I – Danh mục cần kiểm soát theo Công ước quốc tế 1961.

Nhiều loại ma túy được ngụy trang trong các vỏ bao bì bắt mắt. Ảnh: C04

Việt Nam đã đưa fentanyl vào Danh mục II (các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) tại Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ.

Các dẫn xuất của như: Alfetanil, Remifentanil, Selfentanil, Acetylfentanyl, Butyrfentanyl, Furanylfentanyl… cũng được quy định trong danh mục các chất ma túy thuộc Nghị định số 57.