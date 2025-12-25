Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 0h30 ngày 25/12, đơn vị nhận được đề nghị hỗ trợ từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình để tham gia cứu nạn một vụ tai nạn giao thông.

Thời điểm trên, một xe khách và một xe tải lưu thông trên tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, tại Km286+564,66, hướng Nam – Bắc (đoạn qua địa bàn Tam Điệp) thì xảy ra va chạm.

Hiện trường giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: PCCC

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân là lái xe và một hành khách trên xe khách bị đa chấn thương, mắc kẹt trong phương tiện, không thể tự thoát ra ngoài.

Do khoảng cách xa, lưu lượng phương tiện lớn gây ùn tắc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình chưa thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nên đã đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ.

Sau khi tiếp cận hiện trường, đến khoảng 2h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn trong tình trạng tỉnh táo, đồng thời chuyển đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị kịp thời.

Hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao hiện trường cho Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục xử lý theo quy định.