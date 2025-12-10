Ngày 10/12, Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục thông tin về vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo đó, tài xế ô tô khách BKS 29B-081.XX trong vụ việc là Phạm Văn Kiều, đã lái xe 5 giờ đồng hồ liên tục và không thể dừng nghỉ do trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có trạm dừng nghỉ.

Đại diện Cục CSGT cho biết, tuyến cao tốc này dài 131,5km, theo quy hoạch sẽ có 6 trạm dừng nghỉ cho 2 chiều đường (mỗi chiều 3 trạm). Tuy nhiên, hiện toàn tuyến không có trạm nào.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Hà

"Do vậy, lực lượng CSGT cũng không thể xử lý hành vi điều khiển phương tiện quá thời gian quy định khi đi trên các tuyến cao tốc nếu hạ tầng không đáp ứng yêu cầu", đại diện Cục CSGT cho hay.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, theo tiêu chuẩn thiết kế, trung bình 50-60km, đường cao tốc cần được bố trí một trạm dừng nghỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản như xăng, dầu, sửa chữa nhỏ và dừng xe, có nhà nghỉ, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 4h12 ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ biển số 29B-081.XX do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe đầu kéo biển số 15C-360.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc 15R-149.XX do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 4 hành khách trên xe 29B-081.XX tử vong, 7 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Cục CSGT nhận định, lái xe và các hành khách đều không thắt dây đai an toàn, khiến khi va chạm xảy ra, hai người ngồi ở hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy về phía trước, gây chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ. Một người khác ngồi phía sau cũng bị va đập, đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đồng thời, kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế Bùi Mạnh Thắng dương tính với chất ma túy.

Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh, làm rõ.