Thực hiện Công điện số 238/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam triển khai giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

​Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ rà soát tổ chức giao thông trên toàn bộ hệ thống cao tốc (gồm cả tuyến PPP) và các tuyến quốc lộ. Nội dung tập trung vào hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, thiết bị phản quang, điểm nhập – tách dòng và điểm dừng khẩn cấp.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong. Ảnh: N.X

Cục cần tăng cường cảnh báo tại vị trí tầm nhìn hạn chế, nguy cơ tai nạn cao, đặc biệt trong điều kiện khai thác ban đêm. Danh mục các điểm bất cập và đề xuất ưu tiên xử lý phải được báo cáo Bộ trước ngày 31/12/2025.

Đối với đường địa phương, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát phương án tổ chức giao thông, bổ sung cảnh báo và xử lý ngay các điểm tiềm ẩn tai nạn.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, tập trung vào xe chạy đêm, xe chở hàng và khách số lượng lớn. Việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera cần được đẩy mạnh để xử lý vi phạm. Kết quả thực hiện phải báo cáo trước ngày 31/3/2026.

Riêng với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC khẩn trương khắc phục tồn tại về hạ tầng. VEC phải bàn giao vận hành, điều chỉnh đèn tín hiệu tại nút giao Túy Loan cho CSGT; phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và Sở Xây dựng TP Đà Nẵng rà soát hệ thống báo hiệu.

Đơn vị này phải xử lý dứt điểm vị trí mặt đường lún lõm đầu cống, sửa chữa đoạn hư hỏng. Với tình trạng lóa sáng do đèn xe ngược chiều, VEC cần rà soát, phối hợp CSGT kiểm tra hoặc áp dụng giải pháp kỹ thuật khắc phục. Tại nút giao Hà Lam, VEC phải tính toán điều chỉnh tốc độ tối đa trên các nhánh ramp.