Gần đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện hai ô tô mang cùng biển kiểm soát 89C-320.02 (biển số tỉnh Hưng Yên), lưu thông và dừng đỗ trên vỉa hè. Một xe là ô tô điện màu xám, xe còn lại là Lexus GX 550 màu trắng.

Sự việc khiến nhiều người băn khoăn không biết đâu là phương tiện sử dụng biển số thật, đâu là xe gắn biển giả.

Chiếc xe ô tô Lexus GX 550 được Công an tỉnh Hưng Yên xác định mang biển số giả.

Ngày 7/4, PV Báo Vietnamnet phản ánh sự việc với lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định chiếc ô tô điện màu xám là xe mang biển số thật. Chủ xe là anh Cao Ngọc L., trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên; xe được đăng ký lưu hành từ tháng 2/2025.

“Tôi đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra. Ô tô Lexus màu trắng mang cùng biển số kể trên thực chất là biển giả, có thể chủ xe sử dụng để trốn tránh phạt nguội. Chúng tôi đang rà soát các xe Lexus màu trắng cùng kiểu dáng để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho hay.