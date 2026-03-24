Ngày 24/3, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết đã làm việc với tài xế Nguyễn Xuân F. (42 tuổi, trú phường Hương Trà, TP Huế) để xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 22/3, lực lượng chức năng nhận được clip do người dân cung cấp, ghi lại cảnh xe bán tải mang biển xanh 75M-000.XX chở nhiều bàn, ghế xếp chồng lên nhau ở thùng xe, lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Hương Trà. Đáng chú ý, một người đàn ông ngồi trên các ghế ở thùng xe để giữ số đồ đạc phía trên.

Hình ảnh do người dân gửi phản ánh. Ảnh cắt từ clip.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế F. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết trước đó đã chở bàn, ghế phục vụ đại hội thể dục thể thao của địa phương. Do lo ngại hàng hóa không được chằng buộc chắc chắn, tài xế đã nhờ một người ngồi ở thùng xe phía sau để giữ.

Tại thời điểm làm việc, do hàng hóa đã hạ xuống nên cơ quan chức năng không xác định được kích thước thực tế, vì vậy không đủ căn cứ xử phạt lỗi Chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt nam tài xế hai lỗi gồm: Chở người trên thùng xe trái quy định và Vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc.

Tổng mức xử phạt là 15 triệu đồng, đồng thời tài xế bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.