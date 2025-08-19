XEM CLIP:

Ngày 19/8, Trạm CSGT Mađaguôi, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Công an xã Đạ Tẻh truy đuổi, bắt giữ 3 đối tượng nghi trộm cắp tài sản, sử dụng ô tô gắn biển số giả để di chuyển.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tổ công tác số 8 của Trạm CSGT Mađaguôi do Thiếu tá Đinh Ngọc Nam và Thượng úy Nguyễn Long Hoàng phụ trách, làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ DT721 thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 72A-253.76 có nhiều biểu hiện nghi vấn, lưu thông theo hướng đi Đạ Tẻh.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, liều lĩnh vượt qua 2 chốt kiểm soát, tông vào 2 xe máy nhưng rất may không gây thương vong.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ các đối tượng trên ô tô biển số giả. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng truy đuổi hơn 30km quanh khu vực huyện Đạ Tẻh cũ. Đến chân đèo Con Ó (tỉnh lộ 725, xã Đạ Tẻh 3), tổ công tác phối hợp với Công an xã Đạ Tẻh đã khống chế, bắt giữ những người trên xe.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Lê Văn Thành (44 tuổi, trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà cũ), Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, cùng trú tỉnh Đồng Nai).

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu cả 3 khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.