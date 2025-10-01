Sáng 1/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân. Tuân được xác định là đối tượng thường xuyên kêu gọi từ thiện, quyên góp tiền cho học sinh, người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh vùng cao.

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 23/9, Công an tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G. (trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Trong đơn, chị G. cho biết đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện sau khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân đăng bài kêu gọi trên Facebook. Tuy nhiên, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi về việc số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Lực lượng Công an khám xét chỗ ở của đối tượng Tuân.

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Nguyễn Mạnh Tuân đã dựng nên cả một "hệ thống" để kêu gọi từ thiện. Hệ thống này bao gồm ba tài khoản Facebook lớn: Tài khoản chính Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), tài khoản Nguyễn Tuân (với 149 nghìn người theo dõi) và tài khoản Lãng tử Tây Bắc.

Cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đều đứng tên của Tuân. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp được Tuân kêu gọi đã không được chuyển đến đúng và đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.

Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.