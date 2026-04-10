Ngày 10/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh dẫn giải, bàn giao 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã đỏ cho cảnh sát Hàn Quốc.

Các đối tượng Park Gyoungmo (29 tuổi), Cho Wooseok (28 tuổi) bị truy nã từ ngày 26/2/2026 về tội hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo. Đối tượng Hansaem (31 tuổi) bị truy nã từ ngày 5/1/2026 về tội lừa đảo.

Nhóm đối tượng người Hàn Quốc lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.X

Trước đó, trong quá trình rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn, Công an phường Nam Nha Trang phát hiện 9 người nước ngoài đang lưu trú tại một căn hộ trong Khu đô thị An Bình Tân có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện trong số này có 3 người quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ nên tiến hành bắt giữ.