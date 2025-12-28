Ngày 28/12, Công an phường Đông Ngạc (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Triệu Quang Thành (SN 1976, thường trú tại địa phương), đối tượng bị truy nã 16 năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Triệu Quang Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, ngày 18/5/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Quang Thành về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 16/7/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (cũ) đã ra quyết định truy nã Triệu Quang Thành. Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đông Ngạc phát hiện đối tượng đang có mặt trên địa bàn.

Công an phường đã triển khai lực lượng, lập kế hoạch truy bắt và đến ngày 26/12 bắt giữ thành công Triệu Quang Thành tại khu vực ngõ 123 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc.

Hiện Công an phường Đông Ngạc đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.