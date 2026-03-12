Trước đó, năm 2008, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ thu tiền cho Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí Nam Định, Toàn đã chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Trần Văn Toàn. Ảnh: CACC

Sau khi khởi tố bị can đối với Trần Văn Toàn về tội “Tham ô tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình) đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Để truy bắt Toàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét đối tượng trên nhiều địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động gặp gỡ, vận động người thân trong gia đình phân tích để đối tượng hiểu rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo.

Trước sự vận động của gia đình cùng lực lượng công an, sau nhiều năm lẩn trốn, ngày 9/3, Toàn đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.