Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Đỗ Thanh Tùng (SN 1987, trú phường Ngũ Hành Sơn) ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 3/7/2024, tại một quán nhậu trên đường Trần Văn Trứ (phường Hòa Cường), anh N.T.C. (SN 1999, trú xã Hòa Tiến), quản lý quán, đến bàn B7 mời bia nhóm 5 khách thì xảy ra mâu thuẫn.

Bất ngờ, Đỗ Thanh Tùng dùng ly bia thủy tinh đánh mạnh vào trán anh C., gây thương tích. Sau khi bị tấn công, nạn nhân chạy ra ngoài và đến công an phường trình báo.

Đối tượng Đỗ Thanh Tùng. Ảnh: CACC

Khi cảnh sát đến hiện trường mời các bên về làm việc, Tùng cùng nhóm đi cùng không chấp hành mà còn chửi bới, thách thức lực lượng chức năng.

Theo cơ quan điều tra, Tùng đã đánh và tìm cách giật súng của một cán bộ công an nhưng không thành. Nguyễn Văn Năm (SN 1993, trú phường Cẩm Lệ) xô đẩy, dùng chân đạp cán bộ đang làm nhiệm vụ và cũng tìm cách giật súng. Trong khi đó, Phạm Tấn Thành (SN 1991, trú phường Cẩm Lệ) điều khiển xe máy chở Tùng bỏ chạy; khi bị ngăn chặn, Thành còn lái xe tông vào cán bộ công an rồi tăng ga tẩu thoát.

Dù lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng chỉ thiên, yêu cầu chấp hành, các đối tượng vẫn tiếp tục chống đối.

Ngày 10/10/2024, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Năm và Phạm Tấn Thành về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Văn Năm và Phạm Tấn Thành bị bắt tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử; sau đó lần lượt bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và 4 năm tù giam.

Riêng Đỗ Thanh Tùng bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.