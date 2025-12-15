Chiều 15/12, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phối hợp các cơ quan chức năng làm việc với chủ một cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã như hổ, báo, gấu tại phường Đông Hòa, TPHCM.

Cơ sở này do một doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực du lịch quản lý, được chia thành hai địa điểm nuôi nhốt.

Cá thể hổ được nuôi nhốt bên trong cơ sở. Ảnh: T.Đ

Tại địa điểm ở khu phố Trung Thắng (phường Đông Hòa), lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang nuôi nhốt 2 cá thể vượn má vàng (nặng khoảng 3,5–4 kg/con), 2 cá thể hổ, 1 cá thể báo hoa mai và 2 cá thể gấu ngựa.

Tại địa điểm thứ hai ở khu phố Nội Hóa 1 (phường Đông Hòa), cơ sở này nuôi 10 cá thể cá sấu nước ngọt.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các cá thể động vật hoang dã nêu trên.

Một trong số cá thể gấu nuôi nhốt tại cơ sở. Ảnh: T.Đ

Theo kết luận của Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên thuộc Viện Công nghệ tiên tiến, các cá thể vượn, hổ, báo và gấu ngựa tại cơ sở này là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Thông tư 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025.

Với các cá thể cá sấu, cơ quan chức năng cho hay cần bắt và kiểm tra đặc điểm hình thái chi tiết hơn để xác minh thuộc loài cá sấu nước ngọt nào.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TPHCM và Viện KSND khu vực 16 tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ tang vật và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định pháp luật.

Lối vào khu vực nuôi nhốt. Ảnh: T.Đ

Theo tìm hiểu, trước đây cơ sở này từng nuôi nhốt nhiều loại động vật hoang dã và đã xảy ra sự cố hổ xổng chuồng, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Theo Kiểm lâm TPHCM, đến nay các cá thể hổ, báo và gấu tại cơ sở chưa có hồ sơ quản lý. Trong đó, hai cá thể hổ đã nhiều năm tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Cơ quan kiểm lâm cho biết thêm, trước đây một số cá thể hổ nuôi nhốt tại cơ sở bị ốm yếu, chết và đã được mang đi tiêu hủy; số còn lại chủ cơ sở từng bàn giao cho cơ quan chức năng nhưng không có đơn vị tiếp nhận, nên tiếp tục phải nuôi nhốt tại đây.