Ngày 12/12, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Đội Kiểm lâm) - Chi cục Kiểm lâm TPHCM phối hợp với Công an xã Nhà Bè tiến hành kiểm tra một cơ sở không số tại xã Nhà Bè.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện nơi đây đang nuôi nhốt 75 con rồng Nam Mỹ (tên khoa học Iguana spp) với tổng trọng lượng khoảng 61,8kg, chiều dài mỗi con từ 40-80cm.

Một cơ sở không số nuôi nhốt trái phép 75 con rồng Nam Mỹ. Ảnh: AH

Đáng chú ý, đây là loài thuộc phụ lục II Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo đại diện Đội Kiểm lâm, toàn bộ số rồng Nam Mỹ này không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã tạm giữ 75 cá thể rồng, đưa về cơ sở 2 tại xã An Nhơn Tây để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Rồng Nam Mỹ là loài động vật thuộc phụ lục II Công ước CITES. Ảnh: AH

Lực lượng chức năng tạm giữ 75 cá thể rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép. Ảnh: AH

Trước đó, ngày 10/12, lực lượng kiểm lâm cũng tiến hành kiểm tra và tạm giữ 362 cá thể rồng Nam Mỹ, 2 cá thể rùa núi vàng cùng 3 cá thể rùa cựa châu Phi tại một cơ sở nuôi nhốt ở xã Củ Chi. Toàn bộ số động vật này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.