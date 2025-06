Hôm nay (12/6) Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho hay, đang mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm khi kiểm tra, thu giữ gần 70 tấn nội tạng, thịt động vật nhiều nghi vấn của 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân trên địa bàn.

Cảnh sát Kinh tế kiểm tra nhà kho của doanh nghiệp. Ảnh: CACC

Cụ thể, ngày 7/6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế bất ngờ kiểm tra một công ty kinh doanh thực phẩm tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Tại kho lạnh của công ty, công an phát hiện hơn 61,5 tấn nội tạng và thịt động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Tang vật gồm: hơn 1,3 tấn vú heo; 16,7 tấn bao tử heo (Ba Lan); gần 26,5 tấn bao tử heo (Hà Lan); 3,6 tấn bắp bò; 5,9 tấn sụn gà; 7,5 tấn kê gà….

Nội tạng, thịt động vật chứa trong các nhà kho. Ảnh: CACC

Công an xác định, số nội tạng, thịt động vật trong các thùng carton, có dán nhãn in chữ nước ngoài, không dán nhãn phụ tiếng Việt và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 29/5, đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân tiến hành kiểm tra một doanh nghiệp có trụ sở tại đường số 22. Tại đây, công an phát hiện gần 3,4 tấn sản phẩm nội tạng và thịt động vật không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại 2 doanh nghiệp và nhà kho của một cá nhân, công an thu giữ gần 70 tấn nội tạng, thịt động vật không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CACC

Tiếp đến ngày 30/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân kiểm tra một kho lạnh tại đường Bình Thành do một cá nhân làm chủ. Tại đây, công an phát hiện kho lạnh của cá nhân này đang lưu chứa 3,4 tấn nội tạng, thịt động vật không có nhãn hiệu, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ và niêm phong tất cả hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định.