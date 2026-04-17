Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hôm qua (16/4), trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hạc Thành đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một thanh niên có ý định nhảy cầu.

Nam thanh niên (áo đen) đã ổn định tâm lý sau khi được lực lượng công an động viên, trấn an. Ảnh: CACC

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày tại khu vực cầu Nguyệt Viên (phường Hạc Thành). Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác do Thiếu tá Lê Thế Việt làm tổ trưởng nhận được tin báo của người dân về việc có một thanh niên đứng trên cầu, có biểu hiện tâm lý bất ổn, tinh thần hoảng loạn, nghi có ý định nhảy cầu.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, động viên, thuyết phục và trấn an tinh thần nam thanh niên. Sau khi được hỗ trợ tâm lý, người này đã từ bỏ ý định ban đầu.

Qua xác minh, nam thanh niên là L.C.T. (SN 2005), trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình kéo dài khiến anh rơi vào trạng thái tinh thần suy sụp, mất kiểm soát và nảy sinh ý định tiêu cực.