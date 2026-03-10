Khoảng 10h hôm nay (10/3), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc về việc một người phụ nữ mang thai đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có ý định nhảy xuống sông để tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đến hiện trường để triển khai phương án giải cứu.

Người phụ nữ có ý định nhảy cầu. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, người phụ nữ ngồi chênh vênh trên thành cầu. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, trò chuyện để trấn an tâm lý thai phụ. Phía dưới cầu, lực lượng chức năng triển khai phương án sử dụng áo phao và các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Trong quá trình trò chuyện, khi có thời cơ thích hợp, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, ôm giữ thai phụ và đưa vào nơi an toàn.

Thai phụ được xác định là chị N.T.C. (SN 1987, trú tại xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Hiện tại, chị C. đã được gia đình đưa về nhà an toàn.