Ngày 16/4, ghi nhận tại cầu Bến Thủy 1 (nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, bắc qua sông Lam, nối Nghệ An – Hà Tĩnh), khoảng 15 công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục thuộc dự án lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn.

Công nhân khẩn trương thi công lắp đặt lưới an toàn tại cầu Bến Thủy 1 trong điều kiện nắng nóng. Ảnh: T.T

Tại hiện trường, công nhân triển khai lắp đặt giá đỡ, cố định các cấu kiện vào lan can theo phương án đã được phê duyệt. Một số vị trí đã lắp đèn LED trang trí.

Việc thi công được tổ chức đồng thời ở cả hai bên lan can, chia theo từng đoạn. Lực lượng chức năng bố trí biển báo, rào chắn và điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Công nhân kéo đường dây điện, lắp hệ thống đèn LED chiếu sáng. Ảnh: T.T

Trước đó, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) đã chấp thuận phương án thi công dự án. Chủ đầu tư là UBND xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Theo thiết kế, hệ thống lưới thép sẽ được lắp dọc hai bên lan can cầu nhằm tăng cường an toàn, ngăn người và vật thể rơi xuống sông Lam. Khung lắp đặt bằng thép, cao khoảng 2,5m, gắn sát lan can hiện trạng; các trụ đứng được neo vào kết cấu bê tông, bổ sung thanh giằng ngang để tăng độ ổn định.

Phối cảnh cầu Bến Thủy sau khi lắp hệ thống lưới thép và hệ thống chiếu sáng. Ảnh: N.A

Lưới thép được bố trí giữa các trụ, tạo thành dải bảo vệ liên tục dọc thân cầu. Một số nhịp được thiết kế theo từng khoang riêng biệt, có thể tháo lắp, thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo dưỡng.

Hệ thống lan can mới kéo dài theo cả hai chiều Nghệ An – Hà Tĩnh, với chiều dài mỗi bên khoảng 433m. Dọc lan can lắp đặt đèn LED dây chống nước, sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp khu vực, vừa bảo đảm chiếu sáng ban đêm, vừa tăng tính thẩm mỹ cho công trình.

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.H

Nhiều năm qua, cầu Bến Thủy 1 bị xem là “điểm nóng” khi liên tiếp xảy ra các vụ việc đau lòng, trong đó có những trường hợp nhảy cầu và người có ý định tìm đến đây để kết thúc cuộc sống.

Theo thống kê sơ bộ, riêng năm 2025 ghi nhận ít nhất 3 vụ việc liên quan. Đáng chú ý, giữa tháng 10/2025, một người đàn ông đã ôm theo hai con nhỏ nhảy cầu. Lực lượng cứu hộ phải huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện, tổ chức tìm kiếm xuyên ngày đêm mới phát hiện các nạn nhân, gây xót xa trong dư luận.