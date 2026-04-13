Ngày 13/4, sau khi trở về từ bệnh viện cách nhà hơn 20km để tiêm phòng uốn ván, anh Nguyễn Trọng Khánh (40 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lao mình xuống sông cứu hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn. Cây cầu dài khoảng 270m, cao hơn mực nước sông Lam 13m.

Cầu Nam Đàn - nơi xảy ra vụ việc hai mẹ con nhảy cầu. Ảnh: T.T

Anh Khánh cho biết, khoảng 19h ngày 12/4, sau bữa tối, khi đang dạo bộ gần khu vực cầu Nam Đàn, anh phát hiện một người phụ nữ đi xe máy, chở theo bé trai khoảng 7 tuổi ra giữa cầu, dựng xe bên lề rồi dắt con ra lan can và nhảy xuống sông.

“Tôi không quen hai mẹ con. Nếu biết trước ý định, tôi đã kịp thời ngăn cản”, anh nói, cho biết thời điểm đó anh đứng cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 10m.

Vị trí anh Khánh phát hiện người mẹ ôm con trai làm điều dại dột. Ảnh: T.T

Một nhân chứng khác cho hay, ban đầu nghe tiếng động lớn, tưởng vật gì rơi xuống sông. Tiếp đó là tiếng kêu của trẻ em...

Không kịp suy nghĩ, anh Khánh trèo qua lan can, nhảy xuống sông trong lúc nước sông Lam đang dâng cao. Khi tiếp nước, anh thấy hai mẹ con đã tách ra; người mẹ chới với do không biết bơi, còn cháu bé chìm xuống.

Trong điều kiện trời tối, anh lặn tìm và chạm được cháu bé sau gần một phút. Anh ôm đứa trẻ, đồng thời quan sát người mẹ.

“Người mẹ to lớn hơn tôi, lúc đó hoảng loạn, vùng vẫy mạnh. Tôi giữ cháu bé trước, đợi khi người mẹ đuối sức mới tiếp cận, kéo lại gần mố cầu. Nếu tiếp cận ngay, tôi cũng có thể gặp nguy”, anh nói, cho biết toàn bộ quá trình cứu diễn ra trong vài phút.

Sau đó, anh bám vào mố cầu, được một thuyền đánh cá gần đó hỗ trợ đưa cả ba vào bờ an toàn.

Người đàn ông vẫn chưa hết run rẩy khi nhớ lại khoảng khắc nhảy từ trên cầu Nam Đàn xuống sông Lam cứu người. Ảnh: T.T

Lên bờ, anh Khánh phát hiện chân bị rách sâu, phải khâu 4 mũi, nghi do vật sắc dưới nước cứa trúng trong lúc cứu người.

“Đêm đó tôi không ngủ được. Nghĩ lại, cây cầu cao như vậy mà mình vẫn nhảy xuống. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: gặp tình huống cấp bách thì phải mau chóng cứu người”, anh nói.

Hai mẹ con cùng anh Khánh được thuyền đánh cá đậu gần đó đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Nam Đàn

Anh Khánh cho biết, đây không phải lần đầu tham gia cứu người gặp nạn. Trước đó, khi bán nước tại đền Vua Mai (xã Vạn An), anh từng lao xuống hồ cứu một bé trai đuối nước. Hơn hai năm trước, anh cũng cứu một học sinh THCS gặp nạn trên sông Lam.

Theo lực lượng chức năng địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tài chính trong gia đình khiến người mẹ có hành động tiêu cực.

Anh Khánh chia sẻ tình huống cấp bách thì cứu người là việc thiện. Ảnh: T.T

Cùng ngày, UBND xã Vạn An khen thưởng anh Nguyễn Trọng Khánh vì hành động cứu người. Việc làm của anh góp phần lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.