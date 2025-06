Clip công an dùng xuồng phao vận chuyển ngô giúp người dân:

Theo UBND tỉnh Lai Châu, trong 2 ngày 7-8/6, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa lớn gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp, giao thông, nhà ở. Đặc biệt tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên) có lượng mưa 256mm.

Hàng trăm ha diện tích nông nghiệp ở tỉnh Lai Châu đã bị ảnh hưởng, thiệt hại trong đó TP Lai Châu thiệt hại nặng nhất với 65ha lúa, 16ha ao cá bị cuốn trôi. Tại huyện Tam Đường có 76 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó, riêng xã Bản Giang có 74 nhà bị ngập.

Giải cứu người mắc kẹt giữa nước lũ. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Cũng tại xã Bản Giang, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng các lực lượng đã cứu nạn thành công 8 người bị mắc kẹt tại lán nương do nước lũ chia cắt và di dời 10 hộ dân đến nơi an toàn.

Trước các diễn biến phức tạp của mưa lớn, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị công an cơ sở tăng cường lực lượng, duy trì nghiêm chế độ trực và ứng trực, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Vận chuyển lương thực đến nơi khô ráo.

Trong đó, hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Tại Lào Cai, mưa lớn sáng cùng ngày khiến thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương ngập úng cục bộ. Nước lũ tràn vào hơn 20 ha hoa màu tại các thôn Phố Cũ, Nhân Giống và Sảng Chải. Một số tuyến đường và nhà dân khu vực trung tâm thị trấn cũng bị ngập sâu. Khi mưa tạm ngớt, chính quyền địa phương đã huy động máy móc và lực lượng tại chỗ để gạt bùn đất, khơi thông đường sá.

Trên tuyến quốc lộ 4D nối Lai Châu - Lào Cai, một số đoạn đã xảy ra sạt lở, bùn đất tràn xuống mặt đường khiến xe cộ đi lại khó khăn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3 ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ, ngày 9/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối nay đến sáng 10/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ). Từ chiều 10/6 mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.