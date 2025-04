Từ 1/3, các đơn vị công an cấp huyện ở Lai Châu chính thức chấm dứt hoạt động. Cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị này được điều động về công tác tại các phòng, đội nghiệp vụ công an tỉnh và công an các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đại tá Phạm Hải Đăng cho biết, việc bỏ công an cấp huyện là một phần trong chủ trương của Bộ Công an về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương từ 4 cấp xuống còn 3 cấp: Bộ, tỉnh và xã. Bên cạnh đó, lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp nhận thêm 5 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các bộ, ngành khác, bao gồm: bảo đảm an ninh hàng không; an toàn thông tin mạng; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Lai Châu nói riêng được thực hiện nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ nhân dân.