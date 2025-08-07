Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hảo (25 tuổi, trú xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị can Nguyễn Minh Hảo, người đầu tiên bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CACC

Theo điều tra, vào ngày 21/7, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Tân Minh phát hiện Nguyễn Minh Hảo có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực cạnh nhà. Đáng chú ý, Hảo đang trong thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy.

Sau khi nhận được báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Tân Minh và các ngành chức năng tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý.

Theo Công an tỉnh này, đây là vụ án và bị can đầu tiên trên địa bàn bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định mới được Quốc hội thông qua.

Ngày 25/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật số 86/2025/QH15 bổ sung Điều 256a của BLHS về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo đó, kể từ 0h ngày 1/7/2025, người sử dụng trái phép chất ma túy trong một số trường hợp cụ thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 2 đến 5 năm.