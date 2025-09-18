Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hồi giữa tháng 7/2025, đơn vị này nhận được đơn tố cáo của bà N.T.H. (62 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) về việc bị bà Hương lừa đảo số tiền lớn khi hứa hẹn "chạy án", để giúp bà thắng kiện trong một vụ án dân sự.

Lâm Thị Hương (áo đen) nghe đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: N.X

Xác định sự việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, xâm hại đến uy tín của cơ quan thực thi pháp luật, Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo điều tra, Hương đã bịa đặt thông tin về việc nhờ được một thẩm phán công tác ở TAND Cấp cao tại TPHCM, để giúp bà H. thắng kiện. Hương tạo tài khoản Zalo giả, mạo danh thẩm phán, sau đó gửi tin nhắn và hình ảnh, khiến nạn nhân tin tưởng và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền lo chạy án.

Tiếp đó, Hương mượn tài khoản ngân hàng của một người khác để chụp ảnh các giao dịch chuyển tiền giả, gửi cho nạn nhân, khẳng định rằng tiền đã được chuyển cho “thẩm phán”.

Quá trình điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Hương đã chiếm đoạt của bà H. 1,3 tỷ đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.