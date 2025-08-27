Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh thành liên quan. Theo kết luận điều tra, 23 bị can trong vụ án đã thực hiện 18 vụ việc đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ liên quan đến các hoạt động xét xử, kiểm sát và thi hành án.

Đáng lưu ý, kết luận điều tra nhắc đến một vụ môi giới hối lộ, trong đó vị thẩm phán Lê Tự, Chánh Tòa kinh tế thuộc TAND Cấp cao 2 được nhờ vả đã nhận lời giúp nếu đúng quy định, nhưng đã từ chối nhận tiền cảm ơn.

Liên quan đến hành vi môi giới hối lộ 300 triệu đồng của ông Tô Thành Trung (chấp hành viên Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắck (cũ), CQĐT làm rõ, theo bản án dân sự phúc thẩm số 81/2024/DS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên nội dung như sau:

“Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Tống Đoan Châu, sửa bản án sơ thẩm ngày 19/10/2023 của TAND TP Buôn Ma Thuột, buộc ông Nguyễn Phúc Hậu phải trả lại 4 thửa đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bà Hồ Tống Đoan Châu”.

Thẩm phán Lê Tự, thành viên Ủy ban Thẩm phán, chánh tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, vừa có quyết định nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 4-2025 - Ảnh: TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Tháng 4/2024, Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của bà Châu yêu cầu ông Hậu là người phải thi hành án trả lại 4 thửa đất nêu trên. Thời điểm đó, ông Tô Thành Trung, chấp hành viên của TP Buôn Ma Thuột được phân công tổ chức thi hành án để chờ xét xử giám đốc thẩm.

Đầu tháng 5/2024, ông Hậu có đơn gửi TAND Cấp cao 2 đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm số 81. Ngày 8/6/2024, ông Hậu có đơn gửi Chi cục THADS về việc xin hoãn việc tổ chức thi hành án để chờ xét xử giám đốc thẩm.

Sau khi ông Hậu có đơn đề nghị thi hành án, đầu tháng 5/2024, bà Phan Thị Mỹ Dung (SN 1975), là mẹ của Hồ Tống Đoan Châu đến phòng làm việc của ông Trung gặp và nhờ chấp hành viên này liên hệ với TAND Cấp cao 2 để nhờ giúp trả lời đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của Hậu theo hướng không chấp nhận đơn của ông Hậu.

Khi đó ông Trung đồng ý và đã gọi điện cho bà Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) để nhờ giúp. Bà Nga yêu cầu ông Trung đưa 250 triệu đồng để “chạy án”. Ngay sau đó ông Trung “báo giá” cho bà Dung rằng, cần 300 triệu đồng để xử lý công việc.

Ngày 19/7/2024, bà Dung chuẩn bị 300 triệu đồng mang đến phòng làm việc của ông Trung. Chấp hành viên tên Trung cầm tiền rồi chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Nga rồi nhắn tin cho bà Nga biết. Đáp lại, bà Nga nhắn: “ok em nha, yên tâm”.

Sau khi nhận được tiền, bà Nga tìm đến phòng làm việc của ông Lê Tự và nhờ ông giúp sớm trả lời đơn kháng nghị giám đốc thẩm của ông Hậu theo hướng không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm. Ông Tự nói, nếu đúng quy định thì ông Tự sẽ giúp.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông Tự nhận thấy, không có căn cứ để kháng nghị vụ án dân sự này nên đã ký ban hành Thông báo số 135/2024/TB-TA ngày 30/7/2024 về việc “Không có căn cứ kháng nghị theo đơn đề nghị của ông Nguyễn Phúc Hậu”.

Bà Nga sau đó đã cầm 100 triệu đồng đưa cho ông Tự để cảm ơn nhưng vị thẩm phán Lê Tự không nhận số tiền này.

Quá trình điều tra, bị can Tô Thành Trung và Nguyễn Thị Nga khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. CQĐT cho rằng, lời khai nhận của ông Trung và bà Nga phù hợp với lời khai của người liên quan, phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập.

Được biết, bị can Tô Thành Trung đã nộp 50 triệu đồng chơ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.