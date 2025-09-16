Mới đây, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc quần đen, áo phông màu ghi đi vào cửa hàng bán quần áo nam.

Khi được nữ nhân viên bán hàng hỏi: “Anh mua gì đấy” thì người này đáp: “Không, em thích chị nên em đến đây thôi”; “Trông chị xinh quá, em không chịu nổi”.

Một lúc sau, nam thanh niên có ý định tiến vào khu vực trong quầy thu ngân, nơi nữ nhân viên đang ngồi.

Trước hành vi bất thường này, nữ nhân viên lập tức đứng dậy, chỉ vào camera nói: “Anh đi ra ngoài kia, có camera đấy, camera của chồng em ở đây đấy”. Sau một lúc lưỡng lự, nam thanh niên nói “Em trêu chị thôi, em về đây” rồi rời khỏi cửa hàng.

Nam thanh niên tiến gần nhân viên nữ tại quầy thu ngân. Ảnh: Cắt từ clip

Anh Nguyễn Quang S., chủ cửa hàng cho biết, sự việc đã được trình báo lên cơ quan công an.

Phía gia đình nam thanh niên đã đến gặp, gửi lời xin lỗi cửa hàng và nữ nhân viên. Tuy nhiên, trước đó do hoang mang nên nữ nhân viên đã xin nghỉ việc.

Ngày 16/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Phủ Lý cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và xác minh làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, nam thanh niên trên đang điều trị bệnh tâm thần và có hồ sơ bệnh án. Sau sự việc, phía gia đình của nam thanh niên đã xin lỗi nữ nhân viên và được chấp nhận.