Chiều 15/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, đơn vị đang tập trung toàn lực để cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình.

Tính đến 14h ngày 15/9, đơn vị đã tiếp nhận 18 nạn nhân từ vụ tai nạn, trong đó có 10 du khách quốc tịch Pháp và 8 người Việt Nam. Hiện có 1 trường hợp nặng xin về, 1 trường hợp đa chấn thương chuyển Bệnh viện Việt Đức.

Bác sĩ CK II Vũ Văn Đạt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, ngay khi nắm thông tin về vụ tai nạn, Ban Giám đốc Bệnh viện lập tức có mặt, trực tiếp chỉ đạo việc phân luồng, đón tiếp bệnh nhân, huy động các bác sĩ giỏi khẩn trương cấp cứu người bệnh.

Bệnh nhân vụ tai nạn được nhân viên y tế khẩn trương cấp cứu. Ảnh: BVCC

Phòng Quản lý chất lượng và công tác xã hội chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ người bệnh đi chiếu chụp, làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam nhấn mạnh, các y bác sĩ sẽ nỗ lực hết sức để chăm sóc, điều trị giúp các bệnh nhân sớm ổn định, hồi phục sức khỏe.

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, tại KM 222+ 800 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, gần nút giao thông Phú Thứ, thuộc địa bàn phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra giữa 3 ô tô, gồm: Xe phun nước, xe limousine và xe bán tải Ford Ranger, khiến chiếc limousine bị lật nghiêng, biến dạng nặng.

Vụ tai nạn còn khiến một xe khách 45 chỗ đi phía sau phải đánh lái để tránh va chạm, lao ra khỏi đường cao tốc. Hậu quả vụ việc làm nhiều người bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.