Ngày 8/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, đã mời cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc người nhà bệnh nhân phản ánh bác sĩ "vô trách nhiệm".

Theo Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, ngày 6/9, một tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng bài phản ánh về việc có cháu mổ ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam phải chuyển viện Hà Nội cấp cứu do bác sĩ "vô trách nhiệm”.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân và các khoa phòng liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, theo dõi trước, trong và sau mổ. Đồng thời thành lập Hội đồng chuyên môn, xem xét đánh giá quá trình khám, điều trị cho người bệnh N.P.T (SN 2008, trú ở Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình).

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ảnh: Đ.V.

Theo biên bản họp Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân N.P.T cách 2 ngày trước khi vào viện bị đau bụng quanh rốn và hố chậu phải, đau âm ỉ cơn tăng dần, không nôn, không sốt, ở nhà đã tự mua thuốc về điều trị nhưng không đỡ.

Bệnh nhân nhập viện vào Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Hà Nam) lúc 11h23 ngày 2/9 và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phúc mạc ruột thừa.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ tư vấn giải thích cho bố mẹ bệnh nhân cặn kẽ tình trạng, diễn biến của bệnh và nguy cơ các biến chứng nặng sau phẫu thuật. Bố mẹ bệnh nhân đã đồng thuận ký cam kết phẫu thuật.

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, quá trình tiếp đón người bệnh kịp thời, chu đáo. Công tác khám và chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa là kịp thời, đúng tình trạng bệnh. Các chỉ định cận lâm sàng, chỉ định phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa là phù hợp.

Quá trình phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa đúng quy trình chuyên môn. Theo dõi và điều trị sau phẫu thuật sát với diễn biến bệnh.

Sau phẫu thuật người bệnh còn sốt, đau chướng bụng là diễn biến của viêm phúc mạc ruột thừa vỡ do đến muộn.

Ngày 6/9, bệnh nhân vẫn còn đau vết mổ và sốt, gia đình đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Bệnh nhân được hội chẩn chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, có xe cấp cứu và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hà Nam hộ tống. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, bệnh viện ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp trên tinh thần cầu thị và tôn trọng pháp luật để phục vụ người dân được tốt hơn.