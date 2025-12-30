XEM CLIP: (Nguồn: H.H.)

Ngày 30/12, lãnh đạo UBND phường Nam Định cho biết, Công an phường đã mời 3 người phụ nữ có hành động cắt tiền, rải gạo và muối trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao (phường Nam Định) lên làm việc.

Cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt tại cửa hàng chụp ảnh, nơi xảy ra sự việc để xác minh, lập biên bản và thu giữ vật chứng gồm các mảnh vụn tiền Việt Nam bị cắt để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 người phụ nữ đến trước một cửa hàng chụp ảnh.

Trong clip, một người mặc quần đen, áo khoác màu be cầm kéo cắt các tờ tiền và lớn tiếng nói: “Coi như là trả đủ rồi... cắt vía... cắt tiền". Một phụ nữ khác mặc áo trắng, quần màu ghi cầm theo túi gạo, muối, rải xuống khu vực phía trước cửa hàng.

Hành động của nhóm người này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Nhóm phụ nữ cắt tiền, rắc muối, gạo trước cửa hàng chụp ảnh. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/12 tại một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao.

Chị C.T.X., chủ cửa hàng, xác nhận nhóm người xuất hiện trong clip là khách từng sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại cửa hàng. Theo chị X., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chi phí chụp ảnh.