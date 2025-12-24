XEM CLIP: (Nguồn: CACC)

Ngày 24/12, lãnh đạo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển xe chở rác đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt khi đoàn tàu đến gần.

Trước đó, ngày 23/12, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, đề nghị xác minh, xử lý nghiêm lái xe tải chở rác mang biển số 18N-87xx do không chấp hành tín hiệu chuông, đèn cảnh báo, điều khiển phương tiện đâm hỏng cần chắn tự động đang hạ xuống để đón đoàn tàu khách SE8 tại đường ngang Km 77+525, tuyến đường sắt Hà Nội – TPHCM, đoạn qua phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình.

Xe chở rác cố tình vượt đường sắt khi tàu đang đến gần. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đâm hỏng cần chắn tự động, tài xế đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Theo xác minh, tài xế xe chở rác là L.Q.H. (SN 1993, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử phạt tài xế số tiền 5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng”, lãnh đạo Đội CSGT số 5 cho biết.