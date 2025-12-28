Ngày 28/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các phòng nghiệp vụ đã đồng loạt ra quân kiểm tra quán bar Maybach và Qlounge 135 tại phường Hoa Lư.

Cảnh sát kiểm tra quán bar trong đêm, phát hiện 30 trường hợp dương tính với chất ma túy. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h50 ngày 26/12, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an được huy động đồng loạt kiểm tra hai quán bar nêu trên. Thời điểm kiểm tra, các quán đều mở nhạc với công suất lớn, thu hút hàng trăm khách đang vui chơi.

Qua test nhanh ma túy đối với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, lực lượng chức năng phát hiện 30 trường hợp dương tính với chất ma túy. Công an đã tạm giữ hình sự 12 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, tạm giữ các đối tượng. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cung cấp cho các đối tượng sử dụng tại hai quán bar nêu trên.

Tại hiện trường, công an thu giữ 185 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 201 túi nilon chứa ma túy ketamine, 6 túi ma túy dạng “nước vui”, 5 bình khí N₂O cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật được công an thu giữ. Ảnh: CACC

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.