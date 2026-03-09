Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, trú tại xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: CACC

Nguyễn Tuấn Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình truy nã đặc biệt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Tuấn Anh đã bị khởi tố về hành vi trên nhưng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, truy xét, theo dõi chặt chẽ và tổ chức bắt giữ khi Tuấn Anh đang ẩn náu tại một nhà trọ trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.