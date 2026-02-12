Ngày 12/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Trần Thế Huynh (SN 1986, trú xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thế Huynh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định Huynh có ba tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về cùng hành vi.

Sau khi bỏ trốn, Huynh đến Ninh Bình sinh sống, sử dụng tên giả Trần Văn Tuân (46 tuổi), đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội để che giấu thân phận, tiếp tục lừa đảo.

Theo công an, Huynh tự xưng là cán bộ công an, có quan hệ với lãnh đạo tỉnh, có thể mua các suất đất dự án tại Ninh Bình với “giá ngoại giao”, thấp hơn thị trường. Tin tưởng, nhiều người chuyển tiền nhờ mua đất đầu tư. Bằng thủ đoạn này, Huynh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra.