Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy nã đối với Trần Đình Thắng (SN 2003) về tội Cố ý gây thương tích. Đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội.

Cơ quan công an xác định Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 15/10/2025.

Về đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 171 cm, tóc cắt ngắn và da vàng. Thắng có hình xăm nhiều hoa văn ở cánh tay phải và hình xăm “chuột Mickey” ở mặt trong cánh tay trái.

Đối tượng Trần Đình Thắng. Ảnh: CACC

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan chức năng gần nhất. Người dân cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng.