Trước đó, ngày 27/8/2025, Huy cùng một nhóm thanh niên tại xã Phú Xuyên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, có hành vi lạng lách, đánh võng, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, vỏ chai bia...

Trong quá trình di chuyển, nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại tỉnh Ninh Bình. Vụ việc dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Đối tượng Vũ Quang Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan. Riêng Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật.

Sau đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Quang Huy về tội Giết người.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.