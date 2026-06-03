Ngày 3/6, Trại giam Đắk Trung đã ra lệnh truy nã đối với Chu Viết Thông (SN 1976, trú tại Hà Nội) về hành vi "trốn khỏi nơi giam giữ".

Quyết định truy nã Chu Viết Thông

Đặc điểm nhận dạng, Chu Viết Thông cao khoảng 1,65m, sống mũi thẳng, dái tai trung bình, có nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau mép phải.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Chu Viết Thông bị TAND Quận 1 (TPHCM) tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong quá trình thụ án, Thông được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến ngày 2/6, đối tượng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Quyết định truy nã của Trại giam Đắk Trung ghi rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Trại giam Đắk Trung (thôn 6, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk; Số điện thoại: 0827.080.888).

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Chu Viết Thông nhập viện vào ngày 28/5 để điều trị bệnh về đường tiêu hóa.

Đến ngày 2/6, các điều dưỡng đã phát hiện Thông bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh công an để lừa đảo Đối tượng Chu Viết Thông giả danh cán bộ Công an TP.HCM để lừa đảo bằng cách gạ bị hại chi tiền để 'chạy' cho người nhà đang bị tạm giam được tại ngoại.