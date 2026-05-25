Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nghiêm Trí Thức (SN 1995, trú phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình).

Thức bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để tìm cách vượt biên sang nước Lào.

Đối tượng truy nã Nghiêm Trí Thức. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Nghiêm Trí Thức là đối tượng truy nã nguy hiểm, đang bị truy nã theo Quyết định truy nã về hành vi Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 2, Điều 170, Bộ luật Hình sự và Lệnh truy nã quốc tế của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL).

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.