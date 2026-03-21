Ngày 21/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan công an, Phương là đối tượng hình sự cộm cán, nguy hiểm, đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội "Cố ý gây thương tích" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, do có mâu thuẫn về tiền bạc, ngày 7/7/2025, Phương đã dùng hung khí nguy hiểm đánh, gây thương tích cho anh Nguyễn Xuân Thành V. (SN 1987, trú tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình), sau đó bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Phương về tội “Cố ý gây thương tích”.

Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, đối tượng lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố, thường xuyên thay đổi nơi ở, phương tiện đi lại, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu thân phận.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Phương đang lẩn trốn tại phường Trường Thi (tỉnh Ninh Bình). Khoảng 22h ngày 20/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.