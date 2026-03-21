Ngày 21/3 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ phường Gia Định) để điều tra, xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.

Huy là người hành hung nữ shipper giữa đường phố trong clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc những ngày qua.

Công an khi làm việc với Trương Nguyên Huy. Ảnh: CACC

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Gia Định đã làm việc với nữ shipper - chị H.T.D.T. (SN 1982) và tiến hành mời Trương Nguyên Huy lấy lời khai. Đến nay, đủ căn cứ để xác định dấu hiệu hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Huy.

Theo điều tra, do bất đồng về cách thức nhận hàng dẫn đến tranh cãi, Huy đã có hành vi tấn công chị T.

Đối tượng Trương Nguyên Huy. Ảnh: CACC

Theo đó, trưa 15/3, chị T. nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ yêu cầu, người đặt hàng muốn để lại quà tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, do thời điểm đó không có nhân viên trực lễ tân, chị T. đề nghị người nhận ra lấy trực tiếp để đảm bảo an toàn cho món hàng.

Ít phút sau, Huy đi ra nhận hàng. Xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, Huy bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu chị T. Cú đánh mạnh khiến nữ shipper không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đường, chiếc xe máy đổ nghiêng đè lên chân nạn nhân.

Huy tiếp tục xô đẩy khiến chị T. ngã thêm lần thứ hai. Sự việc chỉ kết thúc khi người dân xung quanh can ngăn. Chị T. sau đó được hỗ trợ đưa đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng hoảng loạn.