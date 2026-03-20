Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty BĐS Đảo Vàng (GIS), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, bà Tiền bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty GIS ký hợp đồng với nhiều khách hàng theo hình thức hợp tác đầu tư, cam kết giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC) làm chủ đầu tư, ông Trần Thọ Thắng là tổng giám đốc.

Trước đó, bà Tiền từng sở hữu cổ phần tại CIC. Doanh nghiệp của bà được giới thiệu góp vốn theo tiến độ vào dự án Búng Gội, song sau đó phát sinh tranh chấp, kiện tụng. Vụ việc liên quan dự án này là căn cứ để cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà.

Từ “bắt tay” với chủ đầu tư địa phương

Bà Nguyễn Ngọc Tiền từng được giới thiệu là một trong những người tiên phong phát triển thị trường bất động sản tại Phú Quốc. Năm 2014, bà thành lập Công ty BĐS Đảo Vàng (GIS) với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là vợ của cố diễn viên Quý Bình. Ảnh: Mạng Internet

Đầu năm 2018, vốn điều lệ của Công ty GIS tăng lên 20 tỷ đồng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp này hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC) do ông Trần Thọ Thắng làm tổng giám đốc. GIS tham gia với tư cách đơn vị góp vốn, nhận quyền phân phối sản phẩm của dự án.

CIC có tiền thân là doanh nghiệp tư vấn xây dựng của tỉnh Kiên Giang (cũ), hoạt động có tiếng tại địa phương. Năm 2006, công ty được cổ phần hóa, mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án tại khu lấn biển Rạch Giá và Phú Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt các quyết định và lệnh đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA

Quan hệ hợp tác giữa CIC của ông Trần Thọ Thắng và GIS của bà Nguyễn Ngọc Tiền từng khá gắn bó. Giai đoạn 2018–2020, hai doanh nghiệp liên tục công bố các thông tin liên quan đầu tư dự án. Năm 2020, khi CIC thành lập Ban quan hệ cổ đông, bà Tiền là một thành viên. Bà cũng từng cho biết nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại CIC.

Tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội, Công ty GIS được giới thiệu là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm.

Lý do bà Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt giữ

Công an TPHCM xác định, theo hợp đồng ký ngày 1/3/2018, Công ty GIS tham gia góp vốn hợp tác với CIC để nhận quyền phân phối sản phẩm tại dự án Búng Gội khi đủ điều kiện mở bán theo quy định. Doanh nghiệp này không có thẩm quyền ký hợp đồng huy động vốn từ khách hàng.

Sau khi ký hợp tác, GIS đã góp 60 tỷ đồng vào CIC và đến tháng 4/2022 góp thêm 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Công ty GIS do bà Tiền làm đại diện pháp luật đã ký hợp đồng với hàng loạt khách hàng dưới hình thức hợp tác đầu tư, thu đến 95% giá trị các lô đất tại dự án.

Do dự án chậm triển khai, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo bà Tiền và những người liên quan.

Công an khám xét nơi làm việc của bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, Công an TPHCM ghi nhận phía CIC cho biết, cuối năm 2022 phát hiện Công ty GIS sử dụng hình ảnh, thông tin dự án và việc ký hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư để huy động vốn từ khách hàng, đồng thời sử dụng tiền sai mục đích. CIC sau đó thông báo tạm dừng thực hiện hợp đồng hợp tác tại dự án Búng Gội.

Tại thời điểm cơ quan điều tra xác minh các nội dung tố cáo, CIC vẫn khẳng định hợp đồng hợp tác giữa hai bên còn hiệu lực. Đến giữa năm 2025, TAND tỉnh An Giang tuyên hủy hợp đồng; CIC đã thi hành án, hoàn trả 65 tỷ đồng cho GIS.

Công an xác định, dù chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các hạng mục chưa được cấp phép xây dựng, dự án chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty GIS do bà Tiền đại diện vẫn ký hợp đồng với nhiều khách hàng dưới hình thức hợp tác đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, có 13 khách hàng ký hợp đồng mua 19 nền đất tại dự án Búng Gội thông qua GIS, bị chiếm đoạt tổng cộng gần 41,3 tỷ đồng. Công an TPHCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng liên quan dự án này với Công ty GIS liên hệ trình báo, cung cấp hồ sơ để phục vụ điều tra mở rộng.