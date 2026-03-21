Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Đào Chí Nguyện (37 tuổi, ngụ ấp Long Sơn 2, xã Thạnh Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đào Chí Nguyện tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, do nợ nần và cần tiền chi tiêu, từ tháng 4-8/2024, Nguyện lên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, rồi đem thế chấp cho chị B.T.T (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Nguyện tiếp tục làm giả các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nạn nhân. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị can khai đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch liên quan đến tài sản, đất đai; cần đối chiếu, xác minh tính pháp lý của giấy tờ tại cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.