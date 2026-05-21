Ngày 21/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Phạm Văn Chung (SN 1999, trú xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, Phạm Văn Chung bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nho Quan (cũ), tỉnh Ninh Bình ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an Ninh Bình bắt giữ Phạm Văn Chung. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, Phạm Văn Chung rời khỏi địa phương, sang Campuchia và tham gia các tổ chức, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Một thời gian sau, đối tượng rời Campuchia, quay trở về Việt Nam và lẩn trốn tại khu vực xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ thành công Chung, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.