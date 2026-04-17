Ngày 17/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khánh (29 tuổi), đối tượng bị truy nã quốc tế về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Khánh bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhiều lần triệu tập nhưng Khánh không chấp hành, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan ANĐT sau đó ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế đối với Nguyễn Hữu Khánh.

Mới đây, Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ sau khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận sau khi phạm tội vào tháng 6/2023 đã trốn sang Campuchia, với mục đích vừa lẩn tránh pháp luật vừa tìm việc làm. Tuy nhiên, do không có trình độ, đối tượng chỉ làm phụ bếp tại một khu vực nghi vấn liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã phục hồi điều tra vụ án, tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng Khánh theo quy định pháp luật.