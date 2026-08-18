Sáng ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thùy (biệt danh Tế điên - Nam Định) (SN 1976, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự hiện hành.

Đối tượng Nguyễn Văn Thùy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thùy thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian bị can chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Phương tiện để bị can Nguyễn Văn Thùy thực hiện đăng tải các Video clip và Livestream trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Ninh Bình

Hiện nay tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng có những diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng; rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt các tài khoản thường xuyên livestream thách thức, định hướng xấu dư luận; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để khóa, gỡ bỏ những kênh thông tin xuyên tạc, sai sự thật, không để các đối tượng trục lợi từ việc câu view, câu like.

Mục tiêu là đấu tranh, dẹp bỏ các "tụ điểm" độc hại trên không gian ảo, ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực đến an ninh trật tự và lối sống của giới trẻ.