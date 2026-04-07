Ngày 7/4, Công an phường Nam Định thông tin, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2001 trên địa bàn TP Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ), nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Bị can trong vụ án là bà Hoàng Thị Vân (SN 1950, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định; nay là phường Nam Định); đã bị bắt vào cuối tháng 1/2026 theo quyết định truy nã số 81, ban hành ngày 25/8/2001 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định (cũ).

Theo cơ quan công an, do vụ án xảy ra đã lâu, nhiều bị hại hiện không còn cư trú tại địa chỉ cũ, gây khó khăn cho quá trình xác minh, giải quyết vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, Công an phường Nam Định đề nghị các bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ với Công an phường Nam Định (qua điều tra viên Vũ Minh Đức; số điện thoại 0948.930.186) để được xem xét giải quyết.

Như VietNamNet đã đưa tin, sau gần 25 năm trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Hoàng Thị Vân đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ, khi đang lẩn trốn tại một khu trọ thuộc phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, Vân từng kinh doanh tạp hóa tại số 98A Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ). Giai đoạn 2000-2001, đối tượng buôn bán thua lỗ nên vay mượn của nhiều người tổng số tiền hơn 116 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi rời khỏi địa phương, bà Vân cắt đứt liên lạc với người thân và trốn vào TPHCM. Đối tượng sử dụng tên giả, thường xuyên thay đổi chỗ ở và làm thuê nhiều nghề để né tránh sự truy bắt.

Tại cơ quan công an, bà Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an phường Nam Định tiếp tục điều tra.