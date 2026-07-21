Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Duy Hà tiếp nhận Đặng Thị Nòn (SN 1994, trú tỉnh Tuyên Quang), đối tượng bị truy nã quốc tế.

Đối tượng Đặng Thị Nòn. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 10/1/2023, Đặng Thị Nòn cùng một số đối tượng bị Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên (nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhiều lần triệu tập Nòn để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành và bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên ra quyết định truy nã Đặng Thị Nòn về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị phát lệnh truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Nòn để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20/7, sau hơn 3 năm lẩn trốn, Đặng Thị Nòn đã ra đầu thú và được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an phường Duy Hà tiếp nhận theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.