Chiều 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt và di lý đối tượng Bùi Chí Thanh (SN 1994, trú xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) sau nhiều năm lẩn trốn quyết định truy nã nguy hiểm về tội Cướp tài sản từ TPHCM về địa phương.

Đối tượng Bùi Chí Thanh được di lý từ TPHCM về địa phương. Ảnh: Tiến Tầm

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 27/9/2018, trong lúc nhậu, Bùi Chí Thanh thấy anh L.V.T. (là công an viên) đi ngang. Thanh nghi ngờ anh T. gọi điện thoại cho Công an đến bắt anh ruột mình. Do đó, sau khi uống rượu xong, khoảng 21h cùng ngày, Thanh rủ Bùi Chí Linh đi đánh anh T. để trả thù.

Khi đến nhà anh T., Thanh thấy anh L.Đ. Th. (anh ruột của anh T.) cầm điện thoại mở đèn đang đứng gần bờ kênh.

Thanh đến hỏi mượn điện thoại nhưng anh Th. không đưa nên đã dùng dao mang theo kề vào cổ anh Th., đe dọa và cướp chiếc điện thoại rồi đưa cho Linh giữ, sau đó bỏ trốn.

Đến ngày 29/9/2018, các đối tượng bị Công an bắt giữ. Trong thời gian được thay đổi biện pháp ngăn chặn để điều trị bệnh, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 2/4/2019, TAND huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (cũ, nay là tỉnh An Giang) ra quyết định yêu cầu truy nã đối với Thanh.

Ngày 10/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh (cũ) ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Thanh về tội Cướp tài sản.

Sau nhiều năm lẩn trốn ở nhiều nơi, tối ngày 8/7 vừa qua, Thanh bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Linh Xuân, TPHCM.