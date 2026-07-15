Chiều 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trường Hải (SN 2007, trú phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Quá trình điều tra xác định, đêm ngày 11/11/2024, Hải cùng nhóm bạn đến nhậu tại nhà bạn gái ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Tại đây, Hải nghe em của bạn gái kể khi đi học đã bị em V.V.B. (SN 2013, học sinh cùng trường) chặn đánh và đòi tiền.

Sáng hôm sau, Hải đến trường tìm và lôi em B. ra ngoài cổng, dùng dao Thái Lan đâm em B. một nhát rồi quay lại nhà bạn gái. Em B. bị thương, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Ngày 15/1/2025, cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hải, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 10/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Hải.

Nếu phát hiện đối tượng Hải ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang - Điện thoại: 02973.864.101) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.